Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 15 | 18.05.2024 | Сезон 13

Вісімка аматорів наближається до кітелів, тож випробування стають усе запеклішими! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024.

Початок кулінарного тижня почався з несподіванок. Як тільки учасники зайшли на кухню, усі побачили загадкові бокси, які відразу налаштували їх на складне випробування. Виявляється, судді проєкту Мастер Шеф 2024 хочуть перевірити, чи вміють аматори знаходити баланс між ціною закуплених продуктів і фінальною вартістю страв. Саме тому Ектор Хіменес-Браво продаватиме головні лоти, тобто продукти під коробками для трьох команд, а Володимир Ярославський пропонуватиме додаткові лоти, які або зменшать, або збільшать шанси кухарів на успіх.

Страва команди сподобалася суддям? Тоді вона отримає подвійне винагородження! Хтось напартачив зі смаками? Що ж, тоді кулінари даремно витратили гроші. Переможцем конкурсу Мастер Шеф 2024 стане та команда, яка заробить найбільше шефів, умовної валюти проєкту. Хто зможе зекономити та здивувати суддів смаками страв? Які кулінарні портрети намалюють аматори в другому випробуванні? І хто змагатиметься в битві чорних? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск від 11.05.2024