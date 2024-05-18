Проєкти
Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 К.О.Д
К.О.Д
 Супермама
Супермама
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Перевізниця
Перевізниця
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
Всі проєкти
ru
МастерШеф
Дивіться також
Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 15. Частина 1 від 18.05.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 15. Частина 2 від 18.05.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 15. Частина 3 від 18.05.2024
МастерШеф Випуск 15 Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 15 від 18.05.2024
Випуск 15 | 18.05.2024 | Сезон 13

Вісімка аматорів наближається до кітелів, тож випробування стають усе запеклішими! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024.

Початок кулінарного тижня почався з несподіванок. Як тільки учасники зайшли на кухню, усі побачили загадкові бокси, які відразу налаштували їх на складне випробування. Виявляється, судді проєкту Мастер Шеф 2024 хочуть перевірити, чи вміють аматори знаходити баланс між ціною закуплених продуктів і фінальною вартістю страв. Саме тому Ектор Хіменес-Браво продаватиме головні лоти, тобто продукти під коробками для трьох команд, а Володимир Ярославський пропонуватиме додаткові лоти, які або зменшать, або збільшать шанси кухарів на успіх.

Страва команди сподобалася суддям? Тоді вона отримає подвійне винагородження! Хтось напартачив зі смаками? Що ж, тоді кулінари даремно витратили гроші. Переможцем конкурсу Мастер Шеф 2024 стане та команда, яка заробить найбільше шефів, умовної валюти проєкту. Хто зможе зекономити та здивувати суддів смаками страв? Які кулінарні портрети намалюють аматори в другому випробуванні? І хто змагатиметься в битві чорних? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск від 11.05.2024

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати