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Video: Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 1 від 18 травня 2024 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 1 від 18.05.2024. Новий випуск Мастер Шеф 13 сезон випуск 15 - ефір від 18 травня 2024 на сайті СТБ
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У першому конкурсі шоу Мастер Шеф 2024 аматори мають не лише смачно готувати, а й економити та заробляти гроші, немов у справжньому ресторані.

На початку тижня судді розповіли вісімці кухарів, що шеф вміє завжди знаходити баланс між ціною закуплених продуктів і кінцевою вартістю страв у меню. Ці навички в проєкті Мастер Шеф чудово перевірить кулінарний аукціон. Трьом командам аматорів потрібно приготувати три страви, продукти для яких куплять за шефи, умовну валюту проєкту. Кулінари будуть змагатися за інгредієнти, які лежать у дорогому, дешевому й загадковому боксах. Хто вирішить зробити найбільшу ставку на десерт, а хто зекономить на продуктах для основної страви? Чи буде якась команда підливати олію у вогонь під час торгів? Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 2 від 18.05.2024

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