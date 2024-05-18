Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 2 від 18 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 15 | 18.05.2024 | Сезон 13

Друге випробування Мастер Шеф покаже, наскільки добре аматори знають своїх суперників!

Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська й Володимир Ярославський хочуть перевірити кулінарну фантазію всіх учасників. Судді розділили кухарів по парах і дали їм цікаве завдання: приготувати страву, яка ідеально розкриває особистість напарника. Кулінари можуть готувати з будь-яких продуктів страву на власний розсуд. Головне, з усією щирістю підійти до створення гастрономічного портрету. Хто проявить максимум креативності та здобуде компліменти від наставників? А чий політ фантазії не лише розчарує суддів, а й стане справжньою образою для колеги по кухні? Дивіться в Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 3 від 18.05.2024