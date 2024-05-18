Проєкти
Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 К.О.Д
К.О.Д
 Супермама
Супермама
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Перевізниця
Перевізниця
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 2 від 18 травня 2024 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 2 від 18.05.2024. Новий випуск Мастер Шеф 13 сезон випуск 15 - ефір від 18 травня 2024 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 2 від 18 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 15. Частина 1 від 18.05.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 2 від 18 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 15. Частина 3 від 18.05.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 2 від 18 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 14 частина 1 від 11.05.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 2 від 18 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 14 частина 2 від 11.05.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 2 від 18 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 14 частина 3 від 11.05.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 2 від 18 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 13. Частина 1 від 04.05.2024
МастерШеф Сезон 13 Випуск 15 Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 15. Частина 2 від 18.05.2024
Випуск 15 | 18.05.2024 | Сезон 13

Друге випробування Мастер Шеф покаже, наскільки добре аматори знають своїх суперників!

Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська й Володимир Ярославський хочуть перевірити кулінарну фантазію всіх учасників. Судді розділили кухарів по парах і дали їм цікаве завдання: приготувати страву, яка ідеально розкриває особистість напарника. Кулінари можуть готувати з будь-яких продуктів страву на власний розсуд. Головне, з усією щирістю підійти до створення гастрономічного портрету. Хто проявить максимум креативності та здобуде компліменти від наставників? А чий політ фантазії не лише розчарує суддів, а й стане справжньою образою для колеги по кухні? Дивіться в Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 3 від 18.05.2024

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати