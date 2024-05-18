Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск частина 3 від 18 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 15 | 18.05.2024 | Сезон 13

Останнє випробування шоу Мастер Шеф 15 випуск стане відбором у сімку найкращих аматорів. Хто його провалить? Дізнайтеся просто зараз.

Попередній конкурс показав, що деякі кулінари вирішили проявити в стравах байдужість, неприязнь до своїх напарників або повне нерозуміння їх. І це стало для них фатальною помилкою. У проєкті Мастер Шеф 2024 власники чорних фартухів знову поділяться на пари, щоб готувати. Проте цього разу їм доведеться боротися за перемогу чужими руками! Учасники можуть лише куштувати свою страву, яку готує суперник, проте всі інші процеси від нарізки овочів до презентації для них під забороною. Кому вдасться нагадати Ектору страву з його батьківщини? А чия страва змусить суддів засумніватися у вмінні готувати? Усе покаже Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024