Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск часть 3 от 18 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 15 | 18.05.2024 | Сезон 13

Последнее испытание шоу Мастер Шеф 15 выпуск станет отбором в семерку лучших аматоров. Кто его провалит? Узнайте прямо сейчас.

Предыдущий конкурс показал, что некоторые кулинары решили проявить в блюдах безразличие, неприязнь к своим напарникам или полное непонимание их. И это стало для них роковой ошибкой. В проекте Мастер Шеф 2024 владельцы черных фартуков снова поделятся на пары, чтобы готовить. Но в этот раз им придется бороться за победу чужими руками! Участники могут только дегустировать свое блюдо, которое готовит соперник, но все остальные процессы от нарезки овощей до презентации находятся для них под запретом. Кому удастся напомнить Эктору блюдо из его родины? А чье блюдо заставит судей усомниться в умении готовить? Все покажет Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск от 18.05.2024