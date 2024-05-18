Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск от 18 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ

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Восьмерка аматоров приближается к кителям, поэтому испытания становятся все более ожесточенными! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск от 18.05.2024.

Начало кулинарной недели началось с неожиданностей. Как только участники зашли на кухню, все заметили загадочные боксы, которые сразу настроили их на сложное испытание. Оказывается, судьи проекта Мастер Шеф 2024 хотят проверить, умеют ли аматоры находить баланс между ценой закупленных продуктов и финальной стоимостью блюд. Именно поэтому Эктор Хименес-Браво будет продавать главные лоты, то есть продукты под коробками для трех команд, а Владимир Ярославский будет предлагать дополнительные лоты, которые уменьшат или повысят шансы поваров на успех.

Блюдо команды понравилось судьям? Тогда она получит двойное вознаграждение! Кто-то напортачил со вкусами? Что ж, тогда кулинары зря потратили деньги. Победителем конкурса Мастер Шеф 2024 станет та команда, которая заработает больше шефов, условной валюты проекта. Кто сможет сэкономить и удивить судей вкусами блюд? Какие кулинарные портреты нарисуют аматоры во втором испытании? И кто будет соперничать в битве черных? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск от 18.05.2024 на сайте СТБ.

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