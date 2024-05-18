Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск часть 2 от 18 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 15 | 18.05.2024 | Сезон 13

Второе испытание Мастер Шеф покажет, насколько хорошо аматоры знают своих соперников!

Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский хотят проверить кулинарную фантазию всех участников. Судьи разделили поваров на пары и поставили им интересную задачу: приготовить блюдо, идеально раскрывающее личность напарника. Кулинары могут готовить из любых продуктов блюдо по собственному усмотрению. Главное, со всей искренностью подойти к созданию гастрономического портрета. Кто проявит максимум креативности и получит комплименты от наставников? А чей полет фантазии не только разочарует судей, но и станет настоящим оскорблением для коллеги по кухне? Смотрите в Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск от 18.05.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск часть 3 от 18.05.2024