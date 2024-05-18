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Video: Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск часть 2 от 18 мая 2024 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск часть 2 от 18.05.2024. Новый выпуск Мастер Шеф 13 сезон выпуск 15 - эфир от 18 мая 2024 на сайте СТБ
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 Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск часть 2 от 18 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск часть 2 от 18 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 13 сезон. Выпуск 14 часть 3 от 11.05.2024

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Выпуск 15 | 18.05.2024 | Сезон 13

Второе испытание Мастер Шеф покажет, насколько хорошо аматоры знают своих соперников!

Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский хотят проверить кулинарную фантазию всех участников. Судьи разделили поваров на пары и поставили им интересную задачу: приготовить блюдо, идеально раскрывающее личность напарника. Кулинары могут готовить из любых продуктов блюдо по собственному усмотрению. Главное, со всей искренностью подойти к созданию гастрономического портрета. Кто проявит максимум креативности и получит комплименты от наставников? А чей полет фантазии не только разочарует судей, но и станет настоящим оскорблением для коллеги по кухне? Смотрите в Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск от 18.05.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск часть 3 от 18.05.2024

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