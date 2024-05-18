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Video: Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск часть 1 от 18 мая 2024 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск часть 1 от 18.05.2024. Новый выпуск Мастер Шеф 13 сезон выпуск 15 - эфир от 18 мая 2024 на сайте СТБ
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В первом конкурсе шоу Мастер Шеф 2024 аматоры должны не только вкусно готовить, но и экономить и зарабатывать деньги, словно в настоящем ресторане.

В начале недели судьи рассказали восьмерке поваров, что шеф умеет всегда находить баланс между ценой закупленных продуктов и конечной стоимостью блюд в меню. Эти навыки в проекте Мастер Шеф отлично проверит кулинарный аукцион. Трем командам аматоров нужно приготовить три блюда, продукты для которых они купят за шефы, условную валюту проекта. Кулинары будут соперничать за ингредиенты, которые лежат в дорогом, дешевом и загадочном боксах. Кто решит сделать самую большую ставку на десерт, а кто сэкономит на продуктах для основного блюда? Будет ли какая-то команда подливать масла в огонь во время торгов? Смотрите онлайн Мастер Шеф 13 сезон.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск от 18.05.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 выпуск часть 2 от 18.05.2024

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