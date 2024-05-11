Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск от 11 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 11.05.2024 | Сезон 13

Встречайте День матери вместе с любимыми кулинарами – смотрите онлайн проект Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск от 11.05.2024.

Этот выпуск шоу Мастер Шеф будет наполнен материнским теплом и заботой, ведь аматоры во время первого конкурса подарят праздник мамам-героиням. Стать мамой во время войны – это настоящий подвиг, поэтому сегодня повара смогут подарить чудо вкуса гостьям, подарившим жизнь малышам после 24 февраля 2022 года. В проекте Мастер Шеф 2024 аматоры узнали, что эти мамочки пережили много страшных моментов с младенцами на руках. Поэтому они должны подарить им хорошие эмоции от изысканных, а главное – полезных блюд. Какими вкусностями повара будут угощать мам с детьми? Кого жеребьевка назначит капитанами команд? И какой сюрприз с детства приготовили судьи для кулинаров? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск от 11.05.2024.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 выпуск от 04.05.2024