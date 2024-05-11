Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск часть 1 от 11 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 11.05.2024 | Сезон 13

Во время первого испытания в Мастер Шеф на этой неделе кулинары смогут позаботиться о героических мамах, родивших малышей после начала российского вторжения, и подарить им незабываемые впечатления.

Ресторан Мастер Шеф 2024 посетили гости – мамочки с детьми. Кому-то из них пришлось рожать в оккупированной Буче, кто-то дарил жизнь под вой сирен в Харькове, а одна из мам оберегала жизнь своей дочери, когда переживала беременность в плену в Оленовке. Две команды должны приготовить вкусные и полезные блюда, учитывая, что некоторые гостьи до сих пор кормят малышей грудным молоком. Кто больше всего поразит мам десертом? Какая команда пойдет на балкон, пока другая будет выбирать аутсайдеров в черном? Все подробности в Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск от 11.05.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск часть 2 от 11.05.2024