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Video: Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск частина 1 від 11 травня 2024 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск частина 1 від 11.05.2024. Новий випуск Мастер Шеф 13 сезон випуск 14 - ефір від 11 травня 2024 на сайті СТБ
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Випуск 14 | 11.05.2024 | Сезон 13

Під час першого випробування в Мастер Шеф цього тижня кулінари зможуть попіклуватися про героїчних матусь, які народили малюків після початку російського вторгнення, і подарувати їм незабутні враження.

До ресторану Мастер Шеф 2024 завітали гості – матусі з дітьми. Комусь із них довелося народжувати в окупованій Бучі, хтось дарував життя під виття сирен у Харкові, а одна з матусь оберігала життя своєї донечки, коли переживала вагітність у полоні в Оленівці. Дві команди мають приготувати смачні та корисні страви, враховуючи те, що деякі гості досі годують малюків грудним молоком. Хто найбільше вразить мам десертом? Яка команда піде на балкон, поки інша вибиратиме аутсайдерів у чорному? Усі подробиці – в Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск від 11.05.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск частина 2 від 11.05.2024

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