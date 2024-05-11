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Video: Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск частина 2 від 11 травня 2024 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск частина 2 від 11.05.2024. Новий випуск Мастер Шеф 13 сезон випуск 14 - ефір від 11 травня 2024 на сайті СТБ
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Коли аматори зайшли на кухню Мастер Шеф, вони побачили бокси зі своїми іменами. Під кожною коробкою учасники знайшли страви, які вони найбільше любили в дитинстві. Хто з кухарів обожнює вареники з картоплею, а хто скучив за маминими налисниками? Дізнайтеся просто зараз.

Під час цього конкурсу учасники шоу Мастер Шеф 2024 мають переосмислити домашні страви від своїх мам і приготувати їх на ресторанному рівні. Кулінари можуть змінювати інгредієнти й презентацію, проте страва має залишитися тією ж самою. Також аматорів чекає ще один сюрприз від суддів. Чи буде він приємним? Усі подробиці – в Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск від 11.05.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск частина 3 від 11.05.2024

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