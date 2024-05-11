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Video: Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск частина 3 від 11 травня 2024 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск частина 3 від 11.05.2024. Новий випуск Мастер Шеф 13 сезон випуск 14 - ефір від 11 травня 2024 на сайті СТБ
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У битві чорних цього тижня в шоу Мастер Шеф зібралися найслабші кухарі серед найсильніших. Хто не зможе витримати тиск і ускладнення від суддів? Дізнайтеся просто зараз.

Зіркою страви цієї битви стануть суперфуди, тобто продукти з найбільшою кількістю поживних речовин. Ці крупи, овочі й зелень дуже корисні, проте вигадати з них смачну й оригінальну страву досить складно. У проєкті Мастер Шеф аутсайдерам буде несолодко, адже на кухні зможуть готувати лише ті, хто має естафетну паличку, поки інші чекатимуть своєї черги. Це випробування перевірить вміння аматорів домовлятися, розподіляти час і працювати з корисними продуктами. Також судді дали шанс власникам чорних фартухів покарати штрафними фішками суперників, які перевищуватимуть ліміт часу. Ці штрафи подарують 3 хвилини тому, хто використав фішки. Чи використає хтось цю можливість? Для кого вибір суперфуду стане фатальним? А хто вразить суддів своїм експериментом? Усе покаже Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск від 11.05.2024

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