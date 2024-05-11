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Video: Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск часть 3 от 11 мая 2024 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск часть 3 от 11.05.2024. Новый выпуск Мастер Шеф 13 сезон выпуск 14 - эфир от 11 мая 2024 на сайте СТБ
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В битве черных на этой неделе в шоу Мастер Шеф собрались самые слабые повара среди сильнейших. Кто не сможет выдержать давление и усложнения от судей? Узнайте прямо сейчас.

Звездой блюда этой битвы станут суперфуды, то есть продукты с наибольшим количеством питательных веществ. Эти крупы, овощи и зелень очень полезны, но придумать из них вкусное и оригинальное блюдо достаточно сложно. В проекте Мастер Шеф аутсайдерам придется несладко, ведь на кухне смогут готовить только те, у кого есть эстафетная палочка, пока остальные будут ждать своей очереди. Это испытание проверит умение аматоров договариваться, распределять время и работать с полезными продуктами. Также судьи дали шанс владельцам черных фартуков наказать штрафными фишками соперников, которые превысят лимит времени. Эти штрафы подарят 3 минуты тому, кто использовал фишки. Использует ли кто-то эту возможность? Для кого выбор суперфуда станет роковым? А кто поразит судей своим экспериментом? Все покажет Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск от 11.05.2024

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