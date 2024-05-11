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МастерШеф
МастерШеф Випуск 14 Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 14 від 11.05.2024
Випуск 14 | 11.05.2024 | Сезон 13

Зустрічайте День матері разом з улюбленими кулінарами – дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск від 11.05.2024.

Цей випуск шоу Мастер Шеф буде наповнений материнським теплом і турботою, адже аматори під час першого конкурсу подарують свято матусям-героїням. Стати мамою під час війни – це справжній подвиг, тож сьогодні кухарі зможуть подарувати диво смаку гостям, які подарували життя малюкам після 24 лютого 2022 року. У проєкті Мастер Шеф 2024 аматори дізналися, що ці матусі пережили багато страшних моментів із немовлятами на руках. Тому вони мають подарувати їм гарні емоції від вишуканих, а головне – корисних страв. Якими смаколиками кухарі частуватимуть мам із дітьми? Кого жеребкування назначить капітанами команд? І який сюрприз із дитинства приготували судді для кулінарів? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 13 сезон 14 випуск від 11.05.2024.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск від 04.05.2024

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