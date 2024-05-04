Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск від 04 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 13 | 04.05.2024 | Сезон 13

Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск від 04.05.2024 на сайті СТБ!

Нарешті настав довгоочікуваний тиждень, коли на кухні Мастер Шеф 2024 залишилася десятка найсильніших аматорів! Попри ці почесні звання кулінари досі припускаються фатальних помилок, що продемонструвала остання битва чорних. Проблеми з дегустацією стали причиною провалу одного з учасників, тому зіркові шефи вирішили дати аматорам шанс прокачати цю навичку. Який підступ приховує в собі перший конкурс? Чи справді аж двоє кулінарів зможуть виграти імунітет на початку тижня? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск від 04.05.2024.

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