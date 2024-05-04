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Video: Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск частина 2 від 04 травня 2024 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск частина 2 від 04.05.2024. Новий випуск Мастер Шеф 13 сезон випуск 13 - ефір від 04 травня 2024 на сайті СТБ
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Друге випробування шоу Мастер Шеф від 04.05.2024 почалося із зізнання. Судді визнали, що вони злочинно мало часу присвятили соусам як важливим компонентам будь-якої страви.

Щоб виправити цю помилку, Ольга Мартиновська навчить дві команди аматорів готувати три особливі соуси. Тим часом кухарі мають не лише скопіювати соуси від судді, а й підібрати та приготувати три страви, які вони ідеально доповнять. Часу для готування обмаль, адже кулінари мають вигадати заготовки вже під час навчання, а потім матимуть усього 45 хвилин. Хто з капітанів з імунітетом розгубиться під час конкурсу? Хто обезцінить роботу колеги та вчинить скандал? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф 13 сезон.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск від 04.05.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск частина 3 від 04.05.2024

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