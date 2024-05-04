Мастер Шеф 13 сезон 13 выпуск часть 2 от 04 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 04.05.2024 | Сезон 13

Второе испытание шоу Мастер Шеф от 04.05.2024 началось с признания. Судьи осознали, что они преступно мало времени посвятили соусам как важным компонентам любого блюда.

Чтобы исправить эту ошибку, Ольга Мартыновская научит две команды аматоров готовить три особенных соуса. Тем временем повара должны не только скопировать соусы от судьи, но и подобрать и приготовить три блюда, которые они идеально дополнят. Времени для приготовления маловато, ведь кулинары должны придумать заготовки уже во время учебы, а потом у них будет всего 45 минут. Кто из капитанов с иммунитетом растеряется во время конкурса? А кто обесценит работу коллеги и устроит скандал? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 13 сезон.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 выпуск от 04.05.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 выпуск часть 3 от 04.05.2024