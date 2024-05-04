Мастер Шеф 13 сезон 13 выпуск часть 3 от 04 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 04.05.2024 | Сезон 13

Главный инструмент кулинара – это его умение чувствовать продукты. Именно поэтому судьи шоу Мастер Шеф проверят все шесть чувств аутсайдеров в битве черных.

Владельцы черных фартуков готовы сделать все, чтобы завоевать право продолжить борьбу в проекте. Но для этого им придется довериться собственным ощущениям. Каждый участник пройдет 6 тестов, где с помощью зрения, слуха, обоняния, вкуса, прикосновения и интуиции выберет одиннадцать продуктов для своего блюда. Среди десяти боксов-загадок Мастер Шеф со специфическими продуктами спрятана золотая коробка с белым фартуком, которая автоматически снимет черное с аматора. Улыбнется ли кому-нибудь удача на этот раз? Кого подведет слух, а кто промахнется с ингредиентами из-за обоняния? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 13 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 выпуск от 04.05.2024