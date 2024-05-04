Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск частина 3 від 04 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 13 | 04.05.2024 | Сезон 13

Головний інструмент кулінара – це його вміння відчувати продукти. Саме тому судді шоу Мастер Шеф перевірять усі шість чуттів аутсайдерів під час битви чорних.

Власники чорних фартухів готові зробити все, щоб вибороти право продовжити боротьбу в проєкті. Проте для цього їм доведеться довіритися власним відчуттям. Кожен учасник пройде 6 тестів, де з допомогою зору, слуху, нюху, смаку, дотику та інтуїції вибере одинадцять продуктів для своєї страви. Серед десяти боксів-загадок Мастер Шеф зі специфічними продуктами прихована золота коробка з білим фартухом, яка автоматично зніме чорне з аматора. Чи посміхнеться комусь удача цього разу? Кого підведе слух, а хто промахнеться з інгредієнтами через нюх? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 13 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск від 04.05.2024