Мастер Шеф 13 сезон 13 выпуск от 04 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 04.05.2024 | Сезон 13

Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 13 сезон 13 выпуск от 04.05.2024 на сайте СТБ!

Наконец-то наступила долгожданная неделя, когда на кухне Мастер Шеф 2024 осталась десятка самых сильных аматоров! Несмотря на эти почетные звания кулинары до сих пор допускают роковые ошибки, что продемонстрировала последняя битва черных. Проблемы с дегустацией стали причиной провала одного из участников, поэтому звездные шефы решили дать аматорам шанс прокачать этот навык. Какой подвох таит в себе первый конкурс? Действительно ли два кулинара смогут выиграть иммунитет в начале недели? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Мастер Шеф 13 сезон 13 выпуск от 04.05.2024.

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