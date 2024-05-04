Мастер Шеф 13 сезон 13 выпуск часть 1 от 04 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 04.05.2024 | Сезон 13

Десятка лучших аматоров шоу Мастер Шеф 13 сезон готова продолжить кулинарную борьбу, но их ждет не командный и даже не индивидуальный конкурс!

Эктор Хименес-Браво поздравил самых отчаянных, которые своими навыками и силой воли завоевали место в десятке. Но прошлая битва черных показала, что повара имеют серьезные пробелы в навыках дегустации. А хороший шеф должен уметь не только рассказать рецепт блюда коллегам, но и с легкостью описать его презентацию. Именно поэтому судьи приготовили для участников Мастер Шеф 2024 парный конкурс, где двое поваров будут параллельно готовить одно и то же блюдо, которое своими глазами будет видеть только один из них.

Между напарниками будет стоять ширма и барьер, который нельзя переступать. Поэтому аматорам нужно будет докричаться друг до друга, чтобы найти общий язык. Лучшие кулинары впервые за историю проекта Мастер Шеф получат два иммунитета и автоматически попадут в девятку, а худшие наденут черные фартуки. Чей гастрономический провал станет для всех неожиданностью? Все покажет Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 выпуск от 04.05.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 выпуск часть 2 от 04.05.2024