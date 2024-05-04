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Video: Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск частина 1 від 04 травня 2024 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск частина 1 від 04.05.2024. Новий випуск Мастер Шеф 13 сезон випуск 13 - ефір від 04 травня 2024 на сайті СТБ
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Десятка найкращих аматорів шоу Мастер Шеф 13 сезон уже готова продовжити кулінарну боротьбу, проте на них чекає не командний і навіть не індивідуальний конкурс!

Ектор Хіменес-Браво привітав відчайдухів, які своїми навичками та силою волі вибороли місце в десятці. Проте минула битва чорних показала, що кухарі мають серйозні прогалини в навичках дегустації. А хороший шеф має вміти не лише розповісти рецепт страви колегам, а й із легкістю описати її презентацію. Саме тому судді приготували для учасників Мастер Шеф 2024 парний конкурс, де двоє кухарів паралельно готуватимуть одну й ту саму страву, яку на свої очі бачитиме лише один із них.

Між напарниками стоятиме ширма та бар’єр, який не можна переступати. Тому аматорам треба буде докричатися одне до одного, щоб порозумітися. Найкращі кулінари вперше за історію проєкту Мастер Шеф здобудуть два імунітети й автоматично потраплять у дев’ятку, а найгірші надягнуть чорні фартухи. Чий гастрономічний провал для всіх стане несподіванкою? Усе покаже Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск від 04.05.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 13 випуск частина 2 від 04.05.2024

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