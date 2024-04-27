Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск от 27 апреля 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 27.04.2024 | Сезон 13

Встречайте пасхальный выпуск Мастер Шеф, где аматоры будут готовить праздничный обрядовый хлеб! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск от 27.04.2024.

Перед первым испытанием пасхальной недели Мастер Шеф аматоры поделятся семейными традициями празднования, а судьи раскроют авторские рецепты пасок. Сначала кулинарные наставники проведут одновременный мастер-класс, во время которого приготовят тесто для трех разных пасок. Две команды участников шоу Мастер Шеф должны скопировать выпечку судей, придумать собственный декор и создать эстетические композиции для пасхальной открытки.

Во втором конкурсе аутсайдеры смогут избавиться от черных фартуков, а в битве черных аматоры будут искупать свои гастрономические грехи. К какому замечательному делу приобщатся участники проекта Мастер Шеф? Чья ошибка приведет к полному фиаско всей команды? И кто сможет попасть в десятку лучших? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск от 27.04.2024 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 13 сезон 11 выпуск от 20.04.2024