Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск від 27 квітня 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 12 | 27.04.2024 | Сезон 13

Зустрічайте великодній випуск Мастер Шеф, де аматори готуватимуть святковий обрядовий хліб! Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск від 27.04.2024.

Перед першим випробуванням великоднього тижня Мастер Шеф аматори поділяться сімейними традиціями святкування, а судді розкриють авторські рецепти пасок. Спочатку кулінарні наставники проведуть одночасний майстер-клас, під час якого приготують тісто для трьох різних пасок. Дві команди учасників шоу Мастер Шеф мають скопіювати випічку суддів, вигадати власний декор і створити естетичні композиції для великодньої листівки.

У другому конкурсі аутсайдери матимуть можливість позбутися чорних фартухів, а в битві чорних аматори будуть спокутувати свої гастрономічні гріхи. До якої чудової справи долучаться учасники проєкту Мастер Шеф? Чия помилка призведе до повного фіаско всієї команди? І хто зможе потрапити в десятку найкращих? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск від 27.04.2024 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 11 випуск від 20.04.2024