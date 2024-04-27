Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 К.О.Д
К.О.Д
 Супермама
Супермама
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Перевізниця
Перевізниця
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Супербабуся
Супербабуся
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 3 від 27 квітня 2024 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 3 від 27.04.2024. Новий випуск Мастер Шеф 13 сезон випуск 12 - ефір від 27 квітня 2024 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 3 від 27 квітня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 12. Частина 1 від 27.04.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 3 від 27 квітня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 12. Частина 2 від 27.04.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 3 від 27 квітня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 11 частина 1 від 20.04.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 3 від 27 квітня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 11 частина 2 від 20.04.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 3 від 27 квітня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 11. Частина 3 від 20.04.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 3 від 27 квітня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 10 частина 1 від 13.04.2024
МастерШеф Сезон 13 Випуск 12 Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 12. Частина 3 від 27.04.2024
Випуск 12 | 27.04.2024 | Сезон 13

Коли аутсайдери в чорному прийшли на кухню Мастер Шеф, їх очікували суворі судді. Ольга Мартиновська попередила кухарів, що з кожним новим тижнем битва чорних буде все суворішою. Кому з аматорів не вдасться спокутати кулінарні гріхи? Не пропустіть найцікавіше!

Володимир Ярославський став добрим вісником перед битвою чорних Мастер Шеф. Він втішив власників чорних фартухів тим, що вони зможуть скуштувати страви, які мають приготувати. Це п’ять страв, об’єднаних однією кулінарною темою – Великоднім постом. Судді навіть приготували для учасників роздруковані рецепти з усіма подробицями та процесами! Де ж ховається підступ? І хто увійде в десятку найкращих кухарів сезону? Покаже Мастер Шеф від 27.04.2024.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск від 27.04.2024

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати