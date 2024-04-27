Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 3 від 27 квітня 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 12 | 27.04.2024 | Сезон 13

Коли аутсайдери в чорному прийшли на кухню Мастер Шеф, їх очікували суворі судді. Ольга Мартиновська попередила кухарів, що з кожним новим тижнем битва чорних буде все суворішою. Кому з аматорів не вдасться спокутати кулінарні гріхи? Не пропустіть найцікавіше!

Володимир Ярославський став добрим вісником перед битвою чорних Мастер Шеф. Він втішив власників чорних фартухів тим, що вони зможуть скуштувати страви, які мають приготувати. Це п’ять страв, об’єднаних однією кулінарною темою – Великоднім постом. Судді навіть приготували для учасників роздруковані рецепти з усіма подробицями та процесами! Де ж ховається підступ? І хто увійде в десятку найкращих кухарів сезону? Покаже Мастер Шеф від 27.04.2024.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск від 27.04.2024