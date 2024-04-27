Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 3 от 27 апреля 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 27.04.2024 | Сезон 13

Когда аутсайдеры в черном пришли на кухню Мастер Шеф, их ожидали суровые судьи. Ольга Мартыновская предупредила поваров, что с каждой новой неделей битва черных будет все суровее. Кому из аматоров не удастся искупить кулинарные грехи? Не пропустите самое интересное!

Владимир Ярославский стал хорошим вестником перед битвой черных Мастер Шеф. Он обрадовал владельцев черных фартуков тем, что они смогут отведать блюда, которые должны приготовить. Это пять блюд, объединённых одной кулинарной темой – Пасхальным постом. Судьи даже приготовили для участников распечатанные рецепты со всеми подробностями и процессами! Где же скрывается подвох? И кто войдет в десятку лучших поваров сезона? Покажет Мастер Шеф от 27.04.2024.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск от 27.04.2024