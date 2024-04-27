Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 К.О.Д
К.О.Д
 Супермама
Супермама
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Перевізниця
Перевізниця
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
 Сліпа
Сліпа
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 3 от 27 апреля 2024 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 3 от 27.04.2024. Новый выпуск Мастер Шеф 13 сезон выпуск 12 - эфир от 27 апреля 2024 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 3 от 27 апреля 2024 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Выпуск 12. Часть 1 от 27.04.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 3 от 27 апреля 2024 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Выпуск 12. Часть 2 от 27.04.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 3 от 27 апреля 2024 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Выпуск 11 часть 1 от 20.04.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 3 от 27 апреля 2024 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Выпуск 11 часть 2 от 20.04.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 3 от 27 апреля 2024 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Выпуск 11. Часть 3 от 20.04.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 3 от 27 апреля 2024 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Выпуск 10 часть 1 от 13.04.2024
МастерШеф Сезон 13 Выпуск 12 Мастер Шеф 13 сезон. Выпуск 12. Часть 3 от 27.04.2024
Выпуск 12 | 27.04.2024 | Сезон 13

Когда аутсайдеры в черном пришли на кухню Мастер Шеф, их ожидали суровые судьи. Ольга Мартыновская предупредила поваров, что с каждой новой неделей битва черных будет все суровее. Кому из аматоров не удастся искупить кулинарные грехи? Не пропустите самое интересное!

Владимир Ярославский стал хорошим вестником перед битвой черных Мастер Шеф. Он обрадовал владельцев черных фартуков тем, что они смогут отведать блюда, которые должны приготовить. Это пять блюд, объединённых одной кулинарной темой – Пасхальным постом. Судьи даже приготовили для участников распечатанные рецепты со всеми подробностями и процессами! Где же скрывается подвох? И кто войдет в десятку лучших поваров сезона? Покажет Мастер Шеф от 27.04.2024.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск от 27.04.2024

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить