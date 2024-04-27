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Video: Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 2 від 27 квітня 2024 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 2 від 27.04.2024. Новий випуск Мастер Шеф 13 сезон випуск 12 - ефір від 27 квітня 2024 на сайті СТБ
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Випуск 12 | 27.04.2024 | Сезон 13

Другий конкурс шоу Мастер Шеф 12 випуск судді вирішили присвятити тим, хто присвятив себе допомозі армії та постраждалим від війни.

Цього разу аматори мають можливість пригостити смачною їжею волонтерів, які стали живим зв’язком між тилом і військовими. Також дві команди кухарів Мастер Шеф 2024 приготують великодні кошики для наших воїнів із пасками, ковбасками, салом і крашанками, які гості повезуть на фронт. Чи встигнуть кухарі впоратися з такими масштабами? Які теплі листи вони напишуть військовим? І чи зможуть власники чорних фартухів реабілітуватися в очах суддів? Дивіться проєкт Мастер Шеф 13 сезон.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск від 27.04.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 3 від 27.04.2024

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