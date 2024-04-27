Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 2 от 27 апреля 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 27.04.2024 | Сезон 13

Второй конкурс шоу Мастер Шеф 12 выпуск судьи решили посвятить тем, кто посвятил себя армии и пострадавшим от войны.

В этот раз аматоры могут угостить вкусной едой волонтеров, которые стали живой связью между тылом и военными. Также две команды поваров Мастер Шеф 2024 приготовят пасхальные корзины для наших воинов с пасками, колбасками, салом и пасхальными яйцами, которые гости повезут на фронт. Успеют ли повара справиться с такими масштабами? Какие теплые письма они напишут военным? И смогут ли владельцы черных фартуков реабилитироваться в глазах судей? Смотрите проект Мастер Шеф 13 сезон.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск от 27.04.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 3 от 27.04.2024