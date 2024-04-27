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Video: Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 1 від 27 квітня 2024 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 1 від 27.04.2024. Новий випуск Мастер Шеф 13 сезон випуск 12 - ефір від 27 квітня 2024 на сайті СТБ
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Випуск 12 | 27.04.2024 | Сезон 13

Мотивовані аматори увійшли на кухню святкового шоу Мастер Шеф у вишиванках, щоб особливо відзначити початок тижня. Як вони зазвичай святкують Великдень? Дізнайтеся просто зараз.

Ектор-Хіменес Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський зазначили, що кожна країна, регіон і родина мають свій секрет ідеальної паски. Приготування обрядового хліба – це особливий процес, неймовірне таїнство, тож судді Мастер Шеф також мають власні рецепти пасок. Вони проведуть для кухарів одночасний потрійний майстер-клас із приготування святкової випічки, щоб кухарі могли повторити страви за трьома різними рецептами. А щодо декорування пасок судді лише дадуть настанови, щоб залишити аматорам простір для креативу. Чи вдасться кулінарам скопіювати обрядовий хліб від профі? Чия художня композиція з пасками буде найбільш гармонійною? А для кого рецепт наставника стане важким викликом? Усе покаже Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск від 27.04.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 випуск частина 2 від 27.04.2024

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