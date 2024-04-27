Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 1 от 27 апреля 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 27.04.2024 | Сезон 13

Мотивированные аматоры пришли на кухню праздничного шоу Мастер Шеф в вышиванках, чтобы особо отметить начало недели. Как они обычно празднуют Пасху? Узнайте прямо сейчас.

Эктор-Хименес Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский отметили, что каждая страна, регион и семья имеют свой секрет идеальной паски. Приготовление обрядового хлеба – это особый процесс, невероятное таинство, поэтому у судей Мастер Шеф тоже есть собственные рецепты пасок. Они проведут для поваров одновременный тройной мастер-класс по приготовлению праздничной выпечки, чтобы повара могли повторить блюда по трем разным рецептам. А по декорированию пасок судьи дадут только наставления, чтобы оставить аматорам пространство для креатива. Удастся ли кулинарам скопировать обрядовый хлеб от профи? Чья художественная композиция с пасками будет наиболее гармоничной? А для кого рецепт наставника станет трудным вызовом? Все покажет Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск от 27.04.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 12 выпуск часть 2 от 27.04.2024