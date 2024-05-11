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Video: Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск часть 2 от 11 мая 2024 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск часть 2 от 11.05.2024. Новый выпуск Мастер Шеф 13 сезон выпуск 14 - эфир от 11 мая 2024 на сайте СТБ
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Когда аматоры зашли на кухню Мастер Шеф, они увидели боксы со своими именами. Под каждой коробкой участники нашли блюда, которые они больше всего любили в детстве. Кто из поваров обожает вареники с картошкой, а кто соскучился по маминым налистникам? Узнайте прямо сейчас.

Во время конкурса участники шоу Мастер Шеф 2024 должны переосмыслить домашние блюда от своих мам и приготовить их на ресторанном уровне. Кулинары могут менять ингредиенты и презентацию, но блюдо должно остаться тем же. Также аматоров ждет еще один сюрприз от судей. Будет ли он приятным? Все подробности – в Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск от 11.05.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 14 выпуск часть 3 от 11.05.2024

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