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Video: Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск частина 2 від 25 травня 2024 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск частина 2 від 25.05.2024. Новий випуск Мастер Шеф 13 сезон випуск 16 - ефір від 25 травня 2024 на сайті СТБ
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 Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск частина 2 від 25 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ
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Выпуск 16 | 25.05.2024 | Сезон 13

Коли кулінари зайшли на кухню Мастер Шеф, їх зустрів один довгий стіл із продуктами й зачинена продуктова комора. Цього разу конкурс випробує прагнення аматорів до перемоги, адже вони по черзі набиратимуть продукти зі столу для себе без шансу поділитися чимось з іншими. Чи попіклується хтось про останніх кухарів у черзі? Дивіться Мастер Шеф 2024.

Головне завдання цього випробування – приготувати страву з п’ятьма обов’язковими елементами: зіркою страви, соусом, гарніром, кольоровою олією й чипсою. Хто найбільше відчує на собі наслідки минулого конкурсу? І хто вирішить піти по головах за крок до кітелів? Усі подробиці – в Мастер Шеф 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск від 25.05.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск частина 3 від 25.05.2024

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