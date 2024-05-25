Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск частина 2 від 25 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 16 | 25.05.2024 | Сезон 13

Коли кулінари зайшли на кухню Мастер Шеф, їх зустрів один довгий стіл із продуктами й зачинена продуктова комора. Цього разу конкурс випробує прагнення аматорів до перемоги, адже вони по черзі набиратимуть продукти зі столу для себе без шансу поділитися чимось з іншими. Чи попіклується хтось про останніх кухарів у черзі? Дивіться Мастер Шеф 2024.

Головне завдання цього випробування – приготувати страву з п’ятьма обов’язковими елементами: зіркою страви, соусом, гарніром, кольоровою олією й чипсою. Хто найбільше відчує на собі наслідки минулого конкурсу? І хто вирішить піти по головах за крок до кітелів? Усі подробиці – в Мастер Шеф 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск від 25.05.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск частина 3 від 25.05.2024