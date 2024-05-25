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Video: Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск часть 2 от 25 мая 2024 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск часть 2 от 25.05.2024. Новый выпуск Мастер Шеф 13 сезон выпуск 16 - эфир от 25 мая 2024 на сайте СТБ
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Когда кулинары зашли на кухню Мастер Шеф, их встретил один длинный стол с продуктами и закрытая продуктовая кладовая. В этот раз конкурс испытает стремление аматоров к победе, ведь они будут поочередно набирать продукты со стола для себя без шанса поделиться чем-нибудь с другими. Позаботится ли кто-нибудь о последних поварах в очереди? Смотрите Мастер Шеф 2024.

Главное задание этого испытания – приготовить блюдо с пятью обязательными элементами: звездой блюда, соусом, гарниром, цветным маслом и чипсой. Кто больше всего почувствует на себе последствия прошлого конкурса? И кто решит пойти по головам в шаге от кителей? Все подробности – в Мастер Шеф 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск от 25.05.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск часть 3 от 25.05.2024

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