Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск частина 3 від 25 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 16 | 25.05.2024 | Сезон 13

Остання битва чорних сезону Мастер Шеф визначить власників кітелів серед аматорів! Хто наблизиться до своєї мрії, а хто залишить шоу за крок до кітелів? Дізнайтеся просто зараз.

Ольга Мартиновська розповіла власникам чорних фартухів, що вперше за всю історію Мастер Шеф. Аматори кулінари працюватимуть із монопродуктом. Учасники були вражені, адже цей конкурс випробовував лише професіоналів і вважається одним із найскладніших у проєкті! Кожен вибере один з 15 запропонованих продуктів свою головну й єдину зірку страви, з якої потрібно приготувати три складові. Гарбуз, курка, буряк чи качка – які монострави подарують кухарям кітелі? І для кого вибір стане фатальною помилкою? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск від 25.05.2024