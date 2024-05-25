Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск часть 3 от 25 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 16 | 25.05.2024 | Сезон 13

Последняя битва черных сезона Мастер Шеф определит владельцев кителей среди аматоров! Кто приблизится к своей мечте, а кто оставит шоу в шаге от кителей? Узнайте прямо сейчас.

Ольга Мартыновская рассказала владельцам черных фартуков, что впервые за всю историю Мастер Шеф. Аматоры кулинары будут работать с монопродуктом. Участники были поражены, ведь этот конкурс испытывал только профессионалов и считается одним из самых сложных в проекте! Каждый выберет один из 15 предложенных продуктов, свою главную и единственную звезду блюда, из которой нужно приготовить три составляющие. Тыква, курица, свекла или утка – какие моноблюда подарят поварам кители? И для кого выбор станет роковой ошибкой? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск от 25.05.2024