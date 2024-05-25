Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск частина 1 від 25 травня 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 16 | 25.05.2024 | Сезон 13

Боротьба за кітелі в шоу Мастер Шеф 13 сезон починається просто зараз! Які техніки визначать найкращих серед кращих? Не пропустіть найцікавіше на сайті СТБ.

Перед суперфіналом судді хочуть випробувати всі навички аматорів, тож під час першого конкурсу учасники зможуть показати все, що вміють. Кухарі мають можливість поборотися за продукти для своєї страви, викликавши суперника на дуель. Кожен інгредієнт має умову, одну з понад 30 практичних технік, у якій аматор має перевершити конкурента. Переможець отримає не лише продукт, а й бал, який підсумується з оцінкою суддів. А загальна кількість зірочок вплине на рейтинг кулінарів і наступний конкурс. Хто готує не лише якісно, а й краще за інших? Усе покаже Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск від 25.05.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск частина 2 від 25.05.2024