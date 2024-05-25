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Video: Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск часть 1 от 25 мая 2024 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск часть 1 от 25.05.2024. Новый выпуск Мастер Шеф 13 сезон выпуск 16 - эфир от 25 мая 2024 на сайте СТБ
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Борьба за кители в шоу Мастер Шеф 13 сезон начинается прямо сейчас! Какие техники определят лучших среди лучших? Не пропустите самое интересное на сайте СТБ.

Перед суперфиналом судьи хотят испытать все навыки аматоров, поэтому во время первого конкурса участники смогут показать все, что умеют. Повара имеют возможность сразиться за продукты для своего блюда, вызвав соперника на дуэль. Каждый ингредиент имеет условие, одну из более чем 30 практических техник, в которой аматор должен превзойти конкурента. Победитель получит не только продукт, но и балл, который суммируется с оценками судей. А общее количество звёздочек повлияет на рейтинг кулинаров и следующий конкурс. Кто готовит не только качественно, но и лучше других? Все покажет Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск от 25.05.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск часть 2 от 25.05.2024

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