Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск от 21 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 21.10.2023 | Сезон 12

В проекте Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск участники учились готовить блюда украинской кухни у Евгения Клопотенко. Для аматоров это уникальная возможность получить мастер-класс от знаменитого повара. Клопотенко открыл для участников дивный новый мир украинских приправ. Во времена СССР традиционные специи украинской кухни были запрещены, поэтому наши люди начали готовить с ними настойки. После развала СССР традиции забылись, но Евгений Клопотенко работает над их восстановлением. В 9 выпуске Мастер Шеф 12 сезон он поделился с участниками знаниями о необычных приправах. Смогли ли они повторить блюдо гуру украинской кулинарии? Узнайте прямо сейчас!

Во втором испытании участники готовили блюда Гуцульщины, причем рецепты были записаны на спинах товарищей на гуцульском диалекте! Смогли ли участники разобраться в условиях конкурса? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск от 21.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023