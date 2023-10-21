Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск часть 2 от 21 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 21.10.2023 | Сезон 12

Во втором испытании Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск от 21.10.2023 участников ждало увлекательное кулинарное путешествие на Гуцульщину. Три традиционных гуцульских рецепта разделили на четырнадцать частей, а каждую часть напечатали на футболке. В начале испытания в 9 выпуске Мастер Шеф 12 сезон участникам раздали футболки с кусочками рецептов, которые они должны собрать, чтобы приготовить свои блюда. К тому же, все рецепты записаны на гуцульском диалекте, так что участникам пришлось хорошенько подумать, чтобы понять, что такое капари, жовтець и другие непривычные слова. Кто справился с задачей, а кто оделся в черный? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск от 21.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск от 21.10.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск часть 3 от 21.10.2023