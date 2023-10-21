Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск частина 2 від 21 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 9 | 21.10.2023 | Сезон 12

У другому випробуванні Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск від 21.10.2023 на учасників чекала захоплива кулінарна подорож Гуцульщиною. Три традиційні гуцульські рецепти розділили на чотирнадцять частин, а кожну частину надрукували на футболці. На початку випробування в 9 випуску Мастер Шеф 12 сезон учасникам роздали футболки зі шматочками рецептів, які вони мають зібрати, щоб приготувати свої страви. До того ж усі рецепти записані на гуцульському діалекті, тож учасникам довелося добре подумати, щоб зрозуміти, що таке капарі, жовтець та інші незвичні слова. Хто впорався із завданням, а хто одягнувся в чорний? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск від 21.10.2023.

Дивитися онлайн Майстер Шеф 12 сезон 9 випуск від 21.10.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск частина 3 від 21.10.2023