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Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск від 21 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 9 частина 1 від 21.10.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск від 21 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 9 частина 2 від 21.10.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск від 21 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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МастерШеф Випуск 9 Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 9 від 21.10.2023
Випуск 9 | 21.10.2023 | Сезон 12

У проекті Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск учасники вчилися готувати страви української кухні в Євгена Клопотенка. Для любителів це унікальна можливість отримати майстер-клас від знаменитого кухаря. Клопотенко відкрив для учасників чудовий новий світ українських приправ. За часів СРСР традиційні спеції української кухні були заборонені, тож наші люди почали готувати з ними настоянки. Після розвалу СРСР традиції забулися, але Євген Клопотенко працює над їх відновленням. У 9 випуску Мастер Шеф 12 сезон він поділився з учасниками знаннями про незвичайні приправи. Чи змогли вони повторити страву гуру української кулінарії? Дізнайтеся зараз!

У другому випробуванні учасники готували страви Гуцульщини, причому рецепти було записано на спинах товаришів на гуцульському діалекті! Чи змогли учасники розібратися в умовах конкурсу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск від 21.10.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023

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