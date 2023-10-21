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Video: Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск частина 1 від 21 жовтня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск частина 1 від 21.10.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 21 жовтня 2023 на сайті СТБ
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Випуск 9 | 21.10.2023 | Сезон 12

У першому випробуванні Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск учасники прокачали свої знання української кухні до нового рівня, а допоміг їм у цьому Євген Клопотенко. Шеф та ресторатор сам добре пам’ятає випробування кулінарного проєкту, адже він був переможцем 5 сезону. Євген Клопотенко – популяризатор української кухні, тож у його ресторанах використовуються лише традиційні спеції. Мало хто з учасників вміє ними користуватися, тож у 9 випуску Мастер Шеф 12 сезон Клопотенко влаштував дегустацію своїх улюблених спецій. Після цього учасникам треба скуштувати страву шефа та повторити її, правильно вгадавши, які саме спеції він використав. Кому вдалося потрапити до десятки і точно відтворити оригінал? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск від 21.10.2023.

Дивитися онлайн Майстер Шеф 12 сезон 9 випуск від 21.10.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск частина 2 від 21.10.2023

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