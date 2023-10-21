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Video: Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск часть 1 от 21 октября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 9 выпуск часть 1 от 21.10.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 9 - эфир от 21 октября 2023 на сайте СТБ
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Выпуск 9 | 21.10.2023 | Сезон 12

В первом испытании Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск участники прокачали свои знания украинской кухни до нового уровня, а помог им в этом Евгений Клопотенко. Шеф и ресторатор сам хорошо помнит испытания кулинарного проекта, ведь он был победителем 5 сезона. Евгений Клопотенко – популяризатор украинской кухни, поэтому в его ресторанах используются только традиционные специи. Мало кто из участников умеет ими пользоваться, поэтому в 9 выпуске Мастер Шеф 12 сезон Клопотенко устроил дегустацию своих любимых специй. После этого участникам надо попробовать блюдо шефа и повторить его, правильно угадав, какие именно специи он использовал. Кому удалось попасть в десятку и точно воспроизвести оригинал? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск от 21.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск от 21.10.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск часть 2 от 21.10.2023

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