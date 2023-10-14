Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск від 14 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 8 | 14.10.2023 | Сезон 12

У програмі Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023 учасники показали, що вміють готувати не лише смачні, а й здорові страви. А також вони вчилися розумітися на шоколаді. Дізнайтеся просто зараз, хто виявився найуспішнішим дегустатором шоколаду, а хто не вміє рахувати калорії.

У першому випробуванні 8 випуску Мастер Шеф 12 сезон учасники відчули себе шоколатьє. Вони дегустували та готували шоколадні цукерки. Наскільки складно розібратися у всіх тонкощах смаку трюфелів? Дізнайтеся просто зараз!

Другий конкурс здивував учасників, адже вони прийшли на кухню та побачили там тренажери. За умовами випробування один із членів команди повинен робити вправи на одному з цих тренажерів. Якщо ж учаснику треба відпочити та зійти з тренажера, всі члени його команди повинні відставити всі процеси, якими вони займалися на той момент. І повернутися до готування можна лише тоді, коли хтось із команди знову буде на тренажері. Хто виявиться головним спортсменом конкурсу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023.

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