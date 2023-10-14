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Video: Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск частина 2 від 14 жовтня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск частина 2 від 14.10.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 14 жовтня 2023 на сайті СТБ
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У другому конкурсі Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск учасникам доведеться попітніти в прямому розумінні цього слова! На кухні на них чекали не лише робочі поверхні, а й різноманітні тренажери. У цьому випробуванні кулінари готували в міру калорійні, збалансовані за всіма мікро- та макроелементами страви, адже здорова їжа – це сучасний тренд у кулінарії. А ще учасникам довелося долучитись до світу спорту.

У 8 випуску Мастер Шеф 12 сезон учасникам довелося займатись на тренажерах протягом усього конкурсу! Команда мала право готувати лише в той час, поки один з учасників робив вправи на тренажері. Якщо ж цей учасник втомлювався і хотів відпочити, решті членів команди доводилося припиняти готувати. А судді пильно стежили за тим, щоб кулінари правильно робили всі вправи. Кому важко дався цей конкурс? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023.

Дивитися онлайн Майстер Шеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023

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