Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск частина 2 від 14 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 8 | 14.10.2023 | Сезон 12

У другому конкурсі Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск учасникам доведеться попітніти в прямому розумінні цього слова! На кухні на них чекали не лише робочі поверхні, а й різноманітні тренажери. У цьому випробуванні кулінари готували в міру калорійні, збалансовані за всіма мікро- та макроелементами страви, адже здорова їжа – це сучасний тренд у кулінарії. А ще учасникам довелося долучитись до світу спорту.

У 8 випуску Мастер Шеф 12 сезон учасникам довелося займатись на тренажерах протягом усього конкурсу! Команда мала право готувати лише в той час, поки один з учасників робив вправи на тренажері. Якщо ж цей учасник втомлювався і хотів відпочити, решті членів команди доводилося припиняти готувати. А судді пильно стежили за тим, щоб кулінари правильно робили всі вправи. Кому важко дався цей конкурс? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023.

Дивитися онлайн Майстер Шеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск частина 3 від 14.10.2023