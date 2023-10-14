Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск частина 3 від 14 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 8 | 14.10.2023 | Сезон 12

У битві чорних Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск учасники продовжують готувати здорові страви. Але в цьому конкурсі їхні результати залежать від того, чи вміють вони домовлятися з суперниками. Шестеро кандидатів на виліт готували по троє. І головна складність полягала в тому, що троє учасників протягом усього конкурсу носили на собі один хула-хуп. При цьому на кухні була лише одна раковина та одна духовка. Якщо учасникам потрібно було потрапити до комори чи девайсної, то їм доводилося йти всім разом. Незважаючи на ці обмеження, учасники повинні були приготувати здорові страви. Хто не впорався із цим завданням? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023.

Дивитися онлайн Майстер Шеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023