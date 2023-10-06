Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск від 07 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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Випуск 7 | 07.10.2023 | Сезон 12

У проєкті Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск учасники стали монополістами та ошуканцями. Дізнайтеся просто зараз, хто не витримав усі випробування та вирушив додому!

У першому випробуванні 7 випуску Мастер Шеф 12-й сезон кожна команда стала монополісткою в одній сфері. Але щоб кожна команда змогла виконати умови конкурсу та приготувати три страви, їм потрібно вміти домовлятися між собою. Девайси були лише в однієї команди, у іншої – овочі та фрукти, у третьої – білкові продукти. У кожному раунді учасники мали змогу домовитись із противниками, щоб отримати необхідні продукти чи предмети.

У другому випробуванні учасники відчули себе гравцями в покер. Кожен учасник отримав унікальну нагоду обдурити команду супротивника! Кому це вдалося зробити? Дивіться в програмі Мастер Шеф 12 сезон 7 випуск від 07.10.2023.

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