Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

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В программе Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023 участники показали, что умеют готовить не только вкусные, но и здоровые блюда. А также они учились разбираться в шоколаде. Узнайте прямо сейчас, кто оказался самым успешным дегустатором шоколада, а кто не умеет считать калории.

В первом испытании 8 выпуска Мастер Шеф 12 сезон участники почувствовали себя шоколатье. Они дегустировали и готовили шоколадные конфеты. Насколько сложно разобраться во всех тонкостях вкуса трюфелей? Узнайте прямо сейчас!

Второй конкурс удивил участников, ведь они пришли на кухню и увидели там тренажеры. По условиям испытания, один из членов команды должен делать упражнения на одном из этих тренажеров. Если же участнику надо отдохнуть и сойти с тренажера, все члены его команды должны отставить все процессы, которыми они занимались на тот момент. И вернуться к готовке можно только тогда, когда кто-то из команды снова будет на тренажере. Кто окажется главным спортсменом конкурса? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023.

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