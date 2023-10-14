Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 14.10.2023 | Сезон 12

В программе Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023 участники показали, что умеют готовить не только вкусные, но и здоровые блюда. А также они учились разбираться в шоколаде. Узнайте прямо сейчас, кто оказался самым успешным дегустатором шоколада, а кто не умеет считать калории.

В первом испытании 8 выпуска Мастер Шеф 12 сезон участники почувствовали себя шоколатье. Они дегустировали и готовили шоколадные конфеты. Насколько сложно разобраться во всех тонкостях вкуса трюфелей? Узнайте прямо сейчас!

Второй конкурс удивил участников, ведь они пришли на кухню и увидели там тренажеры. По условиям испытания, один из членов команды должен делать упражнения на одном из этих тренажеров. Если же участнику надо отдохнуть и сойти с тренажера, все члены его команды должны отставить все процессы, которыми они занимались на тот момент. И вернуться к готовке можно только тогда, когда кто-то из команды снова будет на тренажере. Кто окажется главным спортсменом конкурса? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск от 07.10.2023