Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск частина 1 від 14 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 8 | 14.10.2023 | Сезон 12

У першому конкурсі Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск учасники прийшли на кухню та відчули себе в раю, адже на столах була величезна кількість цукерок. Але цей кенді-бар на кухні поставили не для того, щоб кулінари могли поласувати шоколадом. У цьому конкурсі вони вчилися правильно дегустувати цукерки та самостійно готувати шоколадні ласощі.

У 8 випуску Мастер Шеф 12 сезон Ольга Мартиновська провела майстер-клас для учасників. Вона дала їм базовий рецепт цукерок, але учасники мали готувати зовсім не базу. Для початку кулінари дегустували цукерки та розгадували їхню рецептуру. Щоб отримати бали від суддів, команди мали точно повторити смаки трюфелів, які вони дегустували. Хто виявився не дуже щасливим дегустатором? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023.

Дивитися онлайн Майстер Шеф 12 сезон 8 випуск від 14.10.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 8 випуск частина 2 від 14.10.2023